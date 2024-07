RWE Aktie News: RWE am Vormittag stärker

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 32,75 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 32,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 32,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.746 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,25 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,73 EUR an.

Am 15.05.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,41 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

RWE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,75 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

