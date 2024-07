RWE Aktie News: RWE gewinnt am Donnerstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 33,30 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 33,30 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,36 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 169.440 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR an. 27,12 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,73 EUR aus.

Am 15.05.2024 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 29,55 Prozent verringert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.08.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

