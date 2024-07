RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag billiger

RWE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 33,87 EUR.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 33,87 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 33,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,17 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 239.269 Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 42,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 24,98 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 12,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,73 EUR an.

RWE gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29,55 Prozent auf 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 9,41 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,75 EUR je Aktie belaufen.

