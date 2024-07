RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf RWE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 33,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 33,88 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 33,71 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,17 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 589.760 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 42,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,94 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,73 EUR aus.

Am 15.05.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,63 Mrd. EUR – eine Minderung von 29,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,41 Mrd. EUR eingefahren.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Freundlicher Handel: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag