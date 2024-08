RWE Aktie News: RWE am Vormittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 32,04 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 32,04 EUR zu. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.334 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 42,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 6,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,10 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,68 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2024. Es stand ein EPS von 2,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 6,63 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 5,48 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,79 EUR fest.

