RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 28,43 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 28,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 64.371 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 12.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,80 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 28,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,33 EUR je RWE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 13.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 12.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

