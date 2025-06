RWE Aktie News: RWE reagiert am Nachmittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 35,49 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 35,49 EUR zu. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,90 EUR zu. Bei 35,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.982.659 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.06.2025 bei 35,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 1,14 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Abschläge von 21,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,22 EUR.

Am 15.05.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,58 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 6,39 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

