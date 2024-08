RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag nordwärts

RWE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 32,62 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 32,62 EUR zu. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,75 EUR. Bei 32,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.248 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 29,77 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 7,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,10 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,68 EUR.

Am 15.05.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 6,63 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,79 EUR je RWE-Aktie belaufen.

