RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag im Aufwind

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 12:22 Uhr 1,1 Prozent. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,31 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 339.086 RWE-Aktien.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 15,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2021 gab der Anteilsschein bis auf 30,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 24,21 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2020 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,985 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,96 EUR an.

Am 11.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das RWE ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 118,83 Prozent auf 8.298,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.792,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die RWE-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 3,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

