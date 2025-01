RWE Aktie News: RWE büßt am Mittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 28,40 EUR.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 28,40 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,22 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 702.825 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,05 Prozent hinzugewinnen. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 2,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,83 EUR.

RWE veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX in der Verlustzone