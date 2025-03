RWE Aktie News: RWE kommt am Vormittag kaum vom Fleck

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RWE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 31,96 EUR.

Die RWE-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 31,96 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 32,25 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 31,91 EUR. Mit einem Wert von 31,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 90.067 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 36,35 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 13,14 Prozent Luft nach unten.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,44 EUR.

Am 13.11.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,44 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,07 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 20.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 3,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

