RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Mittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 32,27 EUR.

Die RWE-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 32,27 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 32,05 EUR. Bei 32,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 446.436 Aktien.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 11,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 16,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,22 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 20.03.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,17 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 8,27 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 7,61 Mrd. EUR umsetzen können.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,22 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

