RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von RWE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,1 Prozent im Minus bei 30,63 EUR.

Die RWE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,1 Prozent auf 30,63 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 30,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.316.975 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 38,20 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 30,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 1,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,86 EUR je RWE-Aktie an.

RWE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 12.11.2025.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

