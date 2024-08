RWE Aktie News: RWE reagiert am Vormittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 31,11 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 31,11 EUR zu. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 31,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,70 EUR. Zuletzt wechselten 183.719 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 36,07 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2024 auf bis zu 30,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,31 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 47,86 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,63 Mrd. EUR – ein Plus von 21,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte RWE am 13.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 12.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,79 EUR je RWE-Aktie belaufen.

