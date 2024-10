RWE Aktie News: RWE tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 31,97 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,09 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,00 EUR. Bisher wurden heute 633.914 RWE-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 42,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 24,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 6,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,89 EUR je RWE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 4,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 5,48 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

