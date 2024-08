RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Freitagvormittag ins Plus

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 30,97 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,97 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,89 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 63.958 RWE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 42,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 36,68 Prozent zulegen. Bei 30,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 2,87 Prozent Luft nach unten.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 47,73 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 2,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 12.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,79 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

