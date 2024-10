RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die RWE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 31,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der RWE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 31,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 31,86 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 31,72 EUR. Mit einem Wert von 31,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.729 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,20 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 5,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 46,89 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,81 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 12.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,79 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel: DAX klettert nachmittags

Freundlicher Handel: DAX zeigt sich mittags fester