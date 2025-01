RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

RWE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 29,41 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 29,41 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,29 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.652.337 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,79 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 5,61 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,83 EUR an.

Am 13.11.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 1,56 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2025 erfolgen. Am 12.03.2026 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

