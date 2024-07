RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 32,90 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 32,90 EUR zu. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 425.670 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 28,66 Prozent zulegen. Am 20.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 9,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,73 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 15.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

