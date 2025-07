RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von RWE

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 36,25 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 36,25 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 36,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.767 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 36,72 EUR markierte der Titel am 02.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 15.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,07 EUR, nach 2,58 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 6,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,16 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr eingefahren

RWE-Aktie in Grün: RWE verlängert Vertrag mit CEO bis 2031

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingefahren