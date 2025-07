RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittwochmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 37,40 EUR abwärts.

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 37,40 EUR abwärts. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,22 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,75 EUR. Bisher wurden heute 592.207 RWE-Aktien gehandelt.

Bei 37,78 EUR erreichte der Titel am 22.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 34,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,22 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,67 Prozent zurück. Hier wurden 6,39 Mrd. EUR gegenüber 6,63 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,16 EUR je RWE-Aktie belaufen.

