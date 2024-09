RWE Aktie News: RWE legt am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 32,83 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 32,83 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 32,88 EUR. Bei 32,87 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 53.839 RWE-Aktien gehandelt.

Bei 42,33 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 8,38 Prozent Luft nach unten.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 46,89 EUR.

RWE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,81 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,11 Prozent auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 5,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 12.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

