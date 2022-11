RWE Aktie News: RWE am Mittag im Minusbereich

Das Papier von RWE befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 39,49 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,27 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 291.226 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 23.11.2021 gab der Anteilsschein bis auf 31,93 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 23,68 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,985 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,96 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 10.11.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. RWE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 10.744,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 4.855,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 14.03.2023 erwartet. Am 15.05.2024 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 3,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

