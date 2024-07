RWE Aktie News: RWE am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 32,87 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 32,87 EUR zu. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,04 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 32,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 85.207 RWE-Aktien.

Bei einem Wert von 42,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 22,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 9,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,73 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,55 Prozent auf 6,63 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 14.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,76 EUR fest.

