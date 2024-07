RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag mit KursVerlusten

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 32,66 EUR nach.

Das Papier von RWE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 32,66 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 32,39 EUR. Bei 32,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 401.932 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 22,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,90 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 49,73 EUR.

Am 15.05.2024 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 29,55 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

