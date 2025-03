RWE Aktie News: RWE gibt am Donnerstagmittag ab

Kurs der RWE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 31,75 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 31,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,54 EUR aus. Bei 32,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.386.334 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 12,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 12,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,44 EUR je RWE-Aktie an.

Am 13.11.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3,17 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 4,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 37,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte RWE am 15.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 20.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,04 EUR je Aktie belaufen.

