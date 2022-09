RWE Aktie News: RWE tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die RWE-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 40,66 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 40,36 EUR. Bei 41,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 299.133 RWE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 7,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2021 bei 29,67 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 37,04 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,985 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 0,850 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,81 EUR.

RWE gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,80 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 118,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.792,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.298,00 EUR ausgewiesen.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

