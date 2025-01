RWE Aktie News: RWE tendiert am Nachmittag tiefer

RWE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 29,30 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 29,30 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,66 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 28,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.285.614 RWE-Aktien.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 37,79 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 28,98 Prozent wieder erreichen. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 5,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,50 EUR.

Am 13.11.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,07 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 20.03.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

