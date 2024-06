RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Freitagmittag kaum Ausschläge

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von RWE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der RWE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 33,51 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der RWE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 33,51 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 33,69 EUR zu. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 33,45 EUR. Mit einem Wert von 33,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 245.244 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 11,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,73 EUR an.

Am 15.05.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,58 EUR, nach 2,15 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von RWE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,75 EUR je RWE-Aktie.

