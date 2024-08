RWE Aktie News: RWE am Vormittag verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 31,48 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 31,48 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 31,42 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,50 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 30.449 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 34,47 Prozent zulegen. Am 20.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,45 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 47,70 EUR.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 4,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte RWE am 13.11.2024 vorlegen. RWE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,79 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

