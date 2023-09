RWE Aktie News: RWE am Mittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 36,62 EUR.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 36,62 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 36,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 423.408 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,55 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2023. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 18,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,76 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 34,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8.298,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.476,00 EUR.

Die RWE-Bilanz für Q3 2023 wird am 14.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von RWE.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,77 EUR je RWE-Aktie.

