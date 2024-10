RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag nordwärts

RWE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 31,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 31,54 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,54 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.298 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 25,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 30,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 4,63 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,89 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.08.2024. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 4,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2025 werfen.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,80 EUR je Aktie.

