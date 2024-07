RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Montagnachmittag ins Plus

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 33,15 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 33,15 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 33,34 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,23 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 611.524 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 20.03.2024. Mit Abgaben von 9,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,73 EUR je RWE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 15.05.2024. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 vorlegen. RWE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,76 EUR fest.



