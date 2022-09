RWE Aktie News: RWE gibt am Nachmittag ab

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 40,40 EUR abwärts. Die RWE-Aktie sank bis auf 40,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,57 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 651.353 Stück.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,12 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,67 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,985 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2020. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,81 EUR aus.

RWE gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das RWE ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 118,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.792,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.298,00 EUR ausgewiesen.

Die RWE-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 14.11.2023 dürfte RWE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 3,47 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie dreht ins Minus: Deutsche Regas beginnt mit Arbeiten für Flüssiggas-Terminal in Lubmin - Barclays hebt Ziel für RWE

E.ON drängt nach Leck im AKW Isar 2 auf Planungssicherheit

RWE-Aktie fester: Offshore-Windparks in Lettland geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com