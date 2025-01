RWE Aktie News: RWE legt am Donnerstagmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 28,76 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 28,76 EUR nach oben. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 28,92 EUR. Bei 28,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 289.080 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 26.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,49 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,35 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,50 EUR.

Am 13.11.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,90 Prozent zurück. Hier wurden 4,74 Mrd. EUR gegenüber 6,07 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2025 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,98 EUR je RWE-Aktie.

