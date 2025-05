RWE Aktie News: RWE am Vormittag leichter

So bewegt sich RWE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 32,52 EUR ab.

Die RWE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 32,52 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 32,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,64 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.723 Stück gehandelt.

Bei 35,92 EUR markierte der Titel am 05.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,46 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 14,64 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,22 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6,39 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

