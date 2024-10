RWE Aktie News: RWE steigt am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 31,14 EUR.

Die RWE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 31,14 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,18 EUR aus. Bei 31,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 29.083 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,33 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 26,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 3,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,89 EUR an.

Am 14.08.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte RWE am 13.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 12.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

