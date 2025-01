RWE Aktie News: RWE am Nachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 28,67 EUR.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 28,67 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 28,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,93 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 859.193 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 26.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,49 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 23,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 3,17 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,50 EUR aus.

RWE gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 EUR je Aktie generiert. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,98 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

XETRA-Handel: DAX beendet den Donnerstagshandel im Plus

RWE-Aktie in Grün: RWE errichtet neues Windpark-Kontrollzentrum

Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag in Grün