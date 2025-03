RWE Aktie News: RWE am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 32,87 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 32,87 EUR nach oben. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 32,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 186.010 RWE-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 10,59 Prozent zulegen. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 18,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,56 EUR je RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,27 Mrd. EUR – ein Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 20.05.2026 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

