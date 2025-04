RWE Aktie News: RWE am Vormittag freundlich

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 34,18 EUR.

Die RWE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 34,18 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,27 EUR an. Bei 33,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 130.844 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,35 Prozent hinzugewinnen. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 18,78 Prozent Luft nach unten.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,38 EUR aus.

RWE ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,17 EUR je Aktie gewesen. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,27 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je Aktie aus.

