RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 33,31 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 33,31 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 33,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,41 EUR. Zuletzt wechselten 25.665 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 21,31 Prozent niedriger. Am 20.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 9,70 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,73 EUR je RWE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 15.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 6,63 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 vorlegen. Am 14.08.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,75 EUR im Jahr 2024 aus.

