RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 33,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 33,44 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 33,58 EUR. Bei 32,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 531.996 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 20.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 11,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 49,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 6,63 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,41 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,76 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im DAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich fester

XETRA-Handel: So performt der DAX aktuell