RWE Aktie News: RWE stabilisiert sich am Vormittag

Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 43,06 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 43,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 42,80 EUR. Bei 42,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 37.647 Stück.

Am 20.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 2,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,67 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2020 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 49,69 EUR angegeben.

Am 11.08.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,80 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 118,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.298,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.792,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte RWE am 10.11.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von RWE rechnen Experten am 14.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2021 2,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

