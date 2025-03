RWE Aktie News: RWE am Mittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 32,89 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 32,89 EUR zu. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 32,96 EUR. Bei 32,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 459.478 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 36,35 EUR. Gewinne von 10,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,56 EUR je RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,27 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte RWE am 15.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,18 EUR im Jahr 2025 aus.

