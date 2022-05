RWE Aktie News: RWE reagiert am Mittwochvormittag positiv

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 25.05.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 42,49 EUR. Bei 42,81 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,50 EUR. Zuletzt wechselten 198.421 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,37 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,14 EUR an.

RWE veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.002,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 67,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.783,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. RWE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,72 EUR je Aktie belaufen.

