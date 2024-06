RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Bei der RWE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 33,48 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die RWE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 33,48 EUR. Bei 33,70 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 33,41 EUR. Bei 33,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 488.658 Stück.

Bei 42,33 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 20.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,73 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 15.05.2024 vor. In Sachen EPS wurden 2,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,15 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester

XETRA-Handel: DAX legt zu

Outperform für RWE-Aktie nach Bernstein Research-Analyse