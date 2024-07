RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 32,94 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 32,94 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 32,89 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71.452 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 42,33 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 9,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,73 EUR je RWE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 15.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 14.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von RWE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

