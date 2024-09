RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

RWE im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 32,10 EUR.

Die RWE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 32,10 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 31,97 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 70.240 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 42,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 6,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,89 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 14.08.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei 2,81 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 13.11.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,79 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

