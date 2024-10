RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag gefragt

Blick auf RWE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 30,88 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 11:47 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 30,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 456.383 RWE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 42,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 2,59 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 46,89 EUR.

Am 14.08.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,81 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 12.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

