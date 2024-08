RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich RWE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 32,01 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 32,01 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 31,86 EUR. Bei 32,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.810 RWE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 42,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 32,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 6,03 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 47,22 EUR.

Am 14.08.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,81 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 4,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,79 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert

DAX aktuell: DAX mittags mit grünem Vorzeichen